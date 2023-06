Braunschweig - Der niedersächsische Landesvorsitzende der Partei Die Rechte ist wegen Volksverhetzung angeklagt. Er soll sich vor über zwei Jahren antisemitisch gegenüber Pressevertretern geäußert haben, wie die Staatsanwaltschaft Braunschweig am Mittwoch mitteilte. Der 53-Jährige ist demnach auch wegen Beleidigung angeklagt.

Den Angaben nach wurde das Ermittlungsverfahren durch die Staatsanwaltschaft bereits 2021 sowie nochmal 2023 eingestellt. Das habe einerseits an formalen Gründen gelegen, andererseits habe die Staatsanwaltschaft in den Aussagen keine Strafbarkeit gesehen. Beschwerden und Hinweise, unter anderem von Betroffenen hätten jeweils zu einer Wiederaufnahme der Ermittlungen geführt und nun zu einer neuen Bewertung. Unter anderem seien dafür auch historische Quellen aus der Zeit des Nationalsozialismus ausgewertet worden.

Der Angeklagte soll sich am 15. November 2020, am Volkstrauertag, gegenüber Journalisten antisemitisch geäußert haben. Nach einer Kundgebung mit etwa 50 Rechtsextremisten soll er unter anderem Journalisten als „Judenpresse“ bezeichnet haben und „Feuer und Benzin für euch“ gesagt haben. Die Staatsanwaltschaft geht nun davon aus, dass der 53-Jährige, die Gesamtheit der in Deutschland lebenden Juden verunglimpfen wollte. Zudem habe er offenbar zu Gewalt gegen „alle nichtnationalsozialistischen und nichtrechtsextremistischen Medien“ aufstacheln wollen, teilten die Ermittler mit.