Jena - Der Vorstand des Thüringer Technologiekonzerns Jenoptik zieht einen Strich unter das Geschäftsjahr 2023. In Jena legt er am Mittwoch (11.00 Uhr) die geprüfte Bilanz vor. Nach vorläufigen Angaben hat das Unternehmen die Umsatzmarke von einer Milliarde Euro überschritten. Jenoptik beschäftigt rund 4500 Menschen und gehört zu den wenigen börsennotierten Technologieunternehmen in Ostdeutschland. Das Kerngeschäft sind optische Systeme, Laser und Messtechnik für verschiedene industrielle Anwendungen sowie die Verkehrsüberwachung.