Rostock - Hansa Rostocks Vorstandschef Robert Marien zieht sich aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend von seinem Posten zurück. Wie der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist am Mittwoch mitteilte, wird der 42-Jährige auf ärztliche Anordnung hin von März an voraussichtlich für sechs Monate pausieren. Die Entscheidung sei mit dem Aufsichtsrat abgestimmt worden.

Am 1. März wird Jürgen Wehlend in den Vorstand einziehen. Darauf haben sich Marien und der Aufsichtsrat geeinigt. Der 58-jährige Wehlend war von 2013 bis 2020 beim VfL Osnabrück und von 2021 bis 2023 bei Dynamo Dresden in geschäftsführender Funktion tätig. Beim FC Hansa wird er vierter Vorstand und erster Stellvertreter. Er wird einen Teil der Arbeit von Marien vorerst übernehmen. Weitere Mitglieder in dem Gremium sind Günter Fett (Finanzen und Verwaltung) und Michael Meier (Vorstand für Nachwuchs und Vereinswesen).