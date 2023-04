Bahn Vorverkauf des Deutschlandtickets in Sachsen angelaufen

Das Deutschlandticket verbilligt ab Mai bundesweit das Bus- und Bahnfahren. Kundinnen und Kunden können sich das sogenannte 49-Euro-Ticket aber nicht spontan am Automaten kaufen. Sie müssen ein Abo abschließen. Am besten schon im Vorverkauf. Dieser startete am Montag.