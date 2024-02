Umweltverschmutzung VW-Dieselaffäre: Ex-Vorstandschef als Zeuge vor Gericht

Seit Jahren wird in Braunschweig über Schadenersatz in Milliardenhöhe wegen der VW-Dieselaffäre verhandelt. Nach dem großen Auftakt ließ das Interesse stark nach, was sich nun schlagartig ändert.