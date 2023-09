Wolfsburg - Nach der umfassenden IT-Panne bei VW hat der Autohersteller Entwarnung gegeben. „Die Produktion läuft marken- und regionsübergreifend wieder normal“, sagte ein Sprecher am Freitag. „Die IT-Infrastrukturprobleme im Volkswagen-Netzwerk konnten behoben werden, das Netzwerk arbeitet wieder stabil.“ Die betroffenen IT-Anwendungen der Produktion seien erfolgreich wieder in Betrieb genommen worden. Bei einzelnen Systemen könne es aber „in einer Übergangsphase“ weiter zu Beeinträchtigungen kommen.

Ein Netzwerkfehler hatte den Konzern am Mittwoch fast komplett lahmgelegt. Die Produktion in fast allen Werken stand still, darunter alle deutschen Standorte der Kernmarke Volkswagen in Wolfsburg. Auch Audi und Porsche waren betroffen. Am Donnerstagmorgen hatte VW erklärt, den Fehler behoben zu haben und die Produktion wieder hochzufahren. Vor allem in Wolfsburg gab es nach einem Bericht des „Handelsblatts“ (Freitag) aber große Probleme beim Wiederanlauf der Systeme.