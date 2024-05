In Potsdam läuft seit dem Morgen ein Polizeieinsatz. Ein Sicherheitsmann in einer Gemeinschaftsunterkunft ist schwer verletzt worden. Die Polizei fahndet nach Tatverdächtigen.

Wachmann in Flüchtlingsunterkunft schwer verletzt

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

Potsdam - Ein Wachmann in einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Potsdam ist schwer verletzt worden. Die Polizei fahndet am Donnerstagmorgen nach Tatverdächtigen, wie ein Sprecher mitteilte. Zuerst hatte der rbb berichtet.

Der Polizeieinsatz in der Geschwister-Scholl-Straße läuft seit dem frühen Morgen. Eine Gefährdung der Nachbarschaft bestehe derzeit nicht, hieß es. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.