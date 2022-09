Wachsfigur von Bundeskanzler Scholz am Reichstag enthüllt

Berlin - Am Reichstagsgebäude in Berlin ist am Mittwochvormittag die Wachsfigur von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für das Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds enthüllt worden. Das Wachsebenbild des Politikers, das während der Generaldebatte im Bundestag präsentiert wurde, sieht dem echten Olaf Scholz zum Verwechseln ähnlich.

Die Figur trägt einen blauen Anzug, Krawatte und ein weißes Hemd. Sie lächelt leicht verschmitzt und hat leichte Falten auf der Stirn. Kurz nachdem das rote Tuch heruntergezogen wurde, nutzten Schulklassen und Touristen ihre Chance, sich mit der Figur zu fotografieren.

Den Angaben von Madame Tussauds zufolge begannen die Arbeiten an der Figur am Tag der Vereidigung des Kanzlers am 8. Dezember 2021. Die Figur sei wie der Kanzler selbst 1,70 Meter groß und habe ein Gesamtgewicht von 35 Kilogramm.

Die Herstellung habe gut acht Monate gedauert, für die Nachbildung des Kopfes seien rund sechs Wochen und acht Kilogramm Wachs notwendig gewesen. 20 Künstlerinnen und Künstler hätten an der Figur mitgewirkt. Maß genommen wurde mittels Videos und Fotos, da sein Probesitzen nicht stattfinden konnte.

Noch am Mittwoch ging es für die Scholz-Figur in das Wachsfigurenkabinett auf der Straße Unter den Linden. Dort soll Scholz im Politikbereich neben ehemaligen Staatsoberhäuptern wie Barack Obama, Helmut Kohl und Michail Gorbatschow zu sehen sein.