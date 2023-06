Waffen und NS-Devotionalien in Auerbach gefunden

Auerbach/Treuen - Im Rahmen von Durchsuchungen in Auerbach und Treuen hat die Polizei zahlreiche Waffen und NS-Devotionalien sichergestellt. Anlass für die Ermittlungen war ein kontrolliertes Paket, in dem das Hauptzollamt Erfurt bereits im Februar Replikate von NS-Orden und NS-Ansteckern festgestellt hatte.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, habe die Spur nach Treuen geführt. Zudem hätten sich Hinweise auf Geschäftsräume in Auerbach ergeben, in denen der Tatverdächtige einst ein Gewerbe für Haushaltsauflösungen betrieb.

In den vergangenen beiden Tagen führte die Polizei Durchsuchungen durch. Die Ermittler der Kriminalpolizei stellten neben 28 Pistolen und 29 Langwaffen auch unzählige Waffenteile und mehr als 60 Kilogramm Munition sicher. „Einige der Waffen erwiesen sich als funktionstüchtig“, teilte die Polizei mit.

Weiterhin seien NS-Devotionalien im mittleren vierstelligen Bereich gefunden worden. Darunter befanden sich den Angaben zufolge unter anderem Orden, Stempel, Uniformteile und Wimpel. Zudem sei eine Laserfräsmaschine gefunden worden, die vermutlich der Herstellung von Replikaten diente. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.