In Umfragen spielt die neue Partei von Sahra Wagenknecht bereits eine Rolle. Wie läuft der Aufbau der Strukturen in Sachsen-Anhalt?

Wagenknecht-Partei will zu Kommunalwahlen antreten

Magdeburg - Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will im Juni zu den Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt um Stimmen werben. „In einigen Kreisen werden wir antreten“, sagte John Lucas Dittrich der Deutschen Presse-Agentur. Der 19-jährige Lehramtsstudent gehört zu den ersten Unterstützern. Seinen Angaben zufolge kümmern sich in Sachsen-Anhalt aktuell etwa 20 Personen um den Aufbau der Parteistrukturen. Nach der Gründung des BSW Anfang Januar folgt nächsten Samstag der erste Bundesparteitag. Im Laufe dieses Jahres soll auch der Landesverband Sachsen-Anhalt gegründet werden.

„Wir haben einige Unterstützer aus der Linken gewonnen, es gibt aber auch Anfragen aus anderen Parteien“, sagte Dittrich. Man wolle diese sorgfältig prüfen, das Personal solle glaubwürdig für etwas stehen. Unter anderem gehören zwei ehemalige Landtagsabgeordnete der Linken zu den Unterstützern. Aus der ersten Reihe dieser Partei gab es bisher ansonsten keine Übertritte zum BSW - dafür aber reichlich Unmutsbekundungen von Linken-Mitgliedern, wie Dittrich sagt. „Es ist schon krass, wie man angefeindet wird, aber dann ist das eben so. Für mich ist das Ding durch.“