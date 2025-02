Hannover - Laut Umfragen muss das BSW zittern - Parteichefin Sahra Wagenknecht sieht bei der Wahl am Sonntag trotzdem gute Chancen für einen Einzug ihrer Partei in den Bundestag. „Ich bin fest überzeugt, wenn uns alle wählen, die uns gut finden und die uns mögen, dann sind wir deutlich über 5 Prozent“, sagte Wagenknecht der Deutschen Presse-Agentur am Rande einer Wahlkampfveranstaltung in Hannover.

Gleichzeitig räumte sie ein: „Uns bläst der Wind ins Gesicht.“ Umfragen sehen das Bündnis Sahra Wagenknecht derzeit bei 4 bis 5 Prozent. Deutlich besser läuft es für Wagenknechts Ex-Partei. In aktuellen Umfragen kommt die Linke auf bis zu 9 Prozent. Das Erstarken der Linken sei insbesondere den sozialen Netzwerken zu verdanken, sagte Wagenknecht. „Das sind aber vor allem auch Wähler in den großstädtischen, akademischen Milieus, teilweise Wähler, die wahrscheinlich die Grünen inzwischen für zu konservativ halten.“