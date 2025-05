Sie schätze an Kretschmer, dass sich CDU-Chef Merz manchmal über ihn geärgert habe, sagte Sahra Wagenknecht unlängst. Jetzt stimmt sie dem Ministerpräsidenten in einem Punkt zu.

Berlin/Dresden - Sahra Wagenknecht unterstützt den Vorschlag von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zur Nutzung der beiden Nord-Stream-Gasleitungen. „Michael Kretschmer hat recht. Wir fordern schon lange, dass Deutschland mit Russland über die Wiederinbetriebnahme von Nord Stream spricht - aus eigenem wirtschaftlichen Interesse“, sagte Wagenknecht der Deutschen Presse-Agentur.

„Wir brauchen preiswerte Energie, um die Wirtschaftskrise zu überwinden und die Deindustrialisierung unseres Landes abzuwenden. Anstatt wie derzeit teures Flüssiggas aus den USA, aber auch aus Russland zu beziehen, sollten die Pipelines reaktiviert werden“, betonte Wagenknecht. Sie empfahl Kretschmer, eine Bundesratsinitiative zu starten. Die Unterstützung des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) habe er.

Kretschmer hatte „Zeit-Online“ gesagt, man solle die Pipelines wieder nutzen, um mit Russland ins Gespräch zu kommen. „Nord Stream ist eine mögliche Eröffnung für ein Gespräch mit Russland.“ Er plädierte dafür, wieder 20 Prozent des Gasbedarfs in Deutschland über Importe aus Russland zu decken.

Damit stellt sich Kretschmer klar gegen die Linie von Bundeskanzler und Parteichef Friedrich Merz. Der unterstützt den Plan der EU-Kommission, die Reaktivierung der Pipelines im Zuge eines neuen Sanktionspakets gegen Russland zu unterbinden. Mit diesem Paket will die EU auf die Weigerung Russlands reagieren, in eine Waffenruhe mit der Ukraine einzuwilligen.

Kretschmer und Wagenknecht hatten sich unlängst in Dresden auf Einladung der „Sächsischen Zeitung“ und der „Leipziger Volkszeitung“ ein Streitgespräch geliefert. Zu Beginn wurden beide gefragt, was sie an dem jeweils anderen schätzen. Sie schätze an Kretschmer, dass sich Merz manchmal über ihn geärgert habe, sagte Wagenknecht.

Bei Nord Stream handelt es sich um zwei Gaspipelines mit vier Strängen, die von Russland durch die Ostsee nach Deutschland führen. Durch Nord Stream 1 floss mehr als zehn Jahre lang russisches Gas, bevor die Lieferungen Mitte 2022 nach der Invasion Russlands in die Ukraine von russischer Seite eingestellt wurden. Nord Stream 2 wurde zwar fertig gebaut, aber nie in Betrieb genommen. Im September wurden drei der vier Stränge der Pipelines durch einen Anschlag beschädigt.

Vor dem Ukraine-Krieg deckte Deutschland zeitweise weit mehr als die Hälfte seines Gasbedarfs mit Lieferungen aus Russland. Heute kommen nur noch Flüssiggaslieferungen auf Umwegen nach Deutschland.