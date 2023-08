Hannes Loth (AfD), neuer Bürgermeister in Raguhn-Jeßnitz.

Raguhn-Jeßnitz - Gegen die Wahl des AfD-Politikers Hannes Loth zum Bürgermeister in Raguhn-Jeßnitz (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) sind keine Einsprüche eingelegt worden. Nachdem der Wahlausschuss das Ergebnis zwei Tage nach der Wahl Loths am 4. Juli festgestellt hatte, wurde das Ergebnis Ende Juli im Amtsblatt der Gemeinde öffentlich bekannt gemacht. Während einer vierzehntägige Frist ab dem 28. Juli seien anschließend keine Einsprüche eingegangen, erklärte die kommissarische Bürgermeisterin Constance Mädchen-Vöting am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Loth ist damit der erste hauptamtliche Bürgermeister in Sachsen-Anhalt, der von der AfD gestellt wird. Von 4741 gültigen Stimmen seien 2425 auf ihn entfallen. Das entspricht rund 51 Prozent. Insgesamt sind den Angaben zufolge 7765 Personen wahlberechtigt gewesen, 4777 Stimmen seien eingegangen - 889 per Briefwahl. 36 Stimmen waren ungültig, hieß es. Loth soll nun am 23. August durch den Stadtrat vereidigt und ernannt werden.