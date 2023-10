In diesem Jahr werden in fünf Kategorien die Besten im Sport in Berlin gewählt. Bis zum 19. November können die Fans abstimmen.

Berlin - Zur Wahl der besten Sportlerinnen und Sportler Berlins stehen in diesem Jahr zum ersten Mal in einer eigenen Kategorie auch die besten Frauen-Teams. Unter anderem zählen die Tischtennis-Spielerinnen des ttc berlin eastside, die Wasserballerinnen der Wasserfreunde Spandau 04 oder die Fußballerinnen des FC Viktoria Berlin zur Wahl. Zehn Teams sind es insgesamt. Abgestimmt werden kann ab diesem Freitag bis zum 19. November im Internet unter champions-berlin.de, gaben die Veranstalter am Freitag bekannt.

Auf einer Gala am 2. Dezember werden die Gewinnerinnen geehrt. Ebenso die Sieger und Siegerinnen in den vier weiteren Kategorien: Team Männer, Sportlerin, Sportler und Trainer, bzw. Manager oder Trainerin/Managerin des Jahres. Das Internetvotum der Fans fließt zur Hälfte in das Endergebnis ein. Die anderen 50 Prozent kommen von einer Expertenjury bestehend aus Medienpartnern sowie Vertreterinnen und Vertretern der Stadt, des Landessportbunds und des Olympiastützpunkts.

Frauen-Teams zur Wahl:

Mannschaft Sportart Ergebnis 1 ALBA Berlin Basketball 4. Platz Deutsche Meisterschaft 2 FC Viktoria Berlin Fußball Meisterinnen Regionalliga Nordost 3 Michelle Kroppen & Charline Schwarz Bogenschießen Weltmeisterinnen (Teamwettbewerb) 4 Rebecca Langrehr & Annika Zillikens Moderner Fünfkampf Team-Gold European Games 5 Charlotte Stapenhorst & Linnea Weidemann Hockey EM-Bronze 6 Team Berlin 1 Synchroneiskunstlauf Deutsche Meisterinnen, WM-Platz 8 7 ttc berlin eastside Tischtennis Deutsche Meisterinnen (zum neunten Mal) und Pokalsiegerinnen 8 Michelle Uhrig, Josi Hofmann & Lea Sophie Scholz Eisschnelllauf WM-Platz 7 (Team-Pursuit) 9 Christina Wassen & Elena Wassen Wasserspringen Europameisterinnen (Turm Synchron), WM-Platz 6 (Turm Synchron) 10 Wasserfreunde Spandau 04 Wasserball Deutsche Meisterinnen und Pokalsiegerinnen

Männer-Teams zur Wahl:

Mannschaft Sportart Ergebnis 1 Berlins Gold-Jungs (Lo, Thiemann, F. Wagner, M. Wagner, Giffey) Basketball Weltmeister 2 Berlins Silber-Jungs (Gawanke, Müller, Noebels, Tiffels, Wiederer, Wissmann) Eishockey WM-Silber 3 Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderung Special Olympics Fußball Gold (Männer Team-Wettbewerb, 7-a-side M2) 4 BR Volleys Volleyball Deutscher Meister und Pokalsieger 5 Füchse Berlin Handball Sieger European League, Bundesliga Top 3 6 Kanusportvereinigung Havelbrüder Speed Kanu-Polo Deutscher Meister 7 Roger Kluge & Theo Reinhardt Radsport Europameister (Madison) 8 Thomas Ulbricht & Robert Förstemann Para Radsport WM-Silber (Tandemsprint), WM-Bronze (Tandem 1000m) 9 1. FC Union Berlin Fußball Bundesliga Top 4, Champions-League 10 Wasserfreunde Spandau 04 Wasserball Deutscher Meister (zum 38. Mal)

Sportlerinnen zur Wahl:

Name Sportart Ergebnis 1 Gizem Bugur Karate Europameisterin (Mannschaft) EM-Bronze (Einzel) 2 Samantha Eckert Special Olympics Tennis 2 x Gold (Einzel & Doppel, Level 5) 3 Lisa Jahn Kanu WM-Silber (C4 500m) WM-Bronze (C2 200m) 4 Anja Kosan Rhythmische Sportgymnastik WM-Silber (Team) 5 Angelina Köhler Schwimmen WM-Platz 5 (100m Schmetterling) 6 Felicia Laberer Para Kanu Europameisterin (Einer 200m) WM-Bronze (Einer 200m) 7 Gina Lückenkemper Leichtathletik WM-Platz 6 (Staffel), Deutsche Meisterin 8 Nina Meinke Boxen Weltmeisterin (Federgewicht), Nummer 1 WBA 9 Satou Sabally Basketball Dallas Wings, Wahl ins „All-WNBA First Team“ (der fünf besten Spielerinnen der Saison); als erste deutsche Spielerin mit dem WNBA Most Improved Player Award ausgezeichnet 10 Elena Semechin Para Schwimmen Weltmeisterin (100m Brust)

Sportler zur Wahl:

Name Sportart Ergebnis 1 Malte Braunschweig Para Schwimmen 2 x WM-Bronze (100m Freistil & Schmetterling) 2 Tim Hecker Kanu Weltmeister (C2, 500m) 3 Rick Cornell Hellmann Para Badminton Weltmeister (Doppel), zweifacher Europameister (Einzel & Doppel 4 Milan Hosseini Turnen EM-Bronze (Boden) 5 Ali Lacin Para Leichtathletik WM-Platz 5 (Weitsprung) 6 Amanal Petros Marathon Deutscher Rekord 7 Kai-Jürgen Pönisch Special Olympics Freiwasserschwimmen Gold (1500m M2 Open Water Swim), Silber (1500m, A C2 Freestyle Mixed), Bronze (4 x 25m, M1 Freestyle Staffel) 8 Florian Unruh Bogenschießen Europameister (Einzel), WM-Silber (Mixed), EM-Bronze (Mixed) 9 Julian Weber Leichtathletik WM-Platz 4 (Speerwurf), Deutscher Meister 10 Martin Zwicker Hockey Weltmeister

Trainer/Manager oder Trainerin/Managerin zur Wahl: