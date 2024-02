Berlin - Der Landeswahlausschuss beschäftigt sich am Freitag (10 Uhr) mit den Ergebnissen der teilweisen Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin vom 11. Februar. Die Sitzung im Louise-Schroeder-Saal des Roten Rathauses ist öffentlich. Der Ausschuss stellt nach Angaben der Landeswahlleitung das endgültige Erststimmenergebnis in den Berliner Wahlkreisen fest und ermittelt das Zweitstimmenergebnis der Wiederholungswahl. Landeswahlleiter Stephan Bröchler gibt die Daten anschließend bekannt.

Allerdings muss auch der Bundeswahlausschuss noch einmal zusammenkommen. Er ermittelt dann das Gesamtergebnis der Zweitstimmen der ursprünglichen Wahl im September 2021 und der teilweisen Wiederholung am 11. Februar. Die Sitzung ist für den 1. März vorgesehen.

In Berlin wurde die Wahl nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von Mitte Dezember in 455 von 2256 Wahlbezirken wiederholt, weil es 2021 viele organisatorische Probleme und Pannen gab. Nach der Auszählung am Wahlabend kam die SPD auf insgesamt 22,2 Prozent (-1,2 Prozentpunkte), dicht gefolgt von den Grünen mit 22,0 Prozent (-0,3). Die CDU verbesserte sich auf 17,2 Prozent (+1,3). Die AfD legte auf 9,4 Prozent (+1,0) zu. Die FDP erreichte 8,1 Prozent (-0,9). Mit 11,5 Prozent hielt die Linke ihr Ergebnis (+0,1).