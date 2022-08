Wahlhilfen zur Landtagswahl gehen kommende Woche online

Hannover - Wer sich vor der Landtagswahl in Niedersachsen einen schnellen Überblick über die Positionen der Parteien verschaffen möchte, kann von kommender Woche an auf zwei Online-Tools zurückgreifen. Vom 8. September an steht der Wahlomat der Landeszentrale für politische Bildung bereit. Bereits am 5. September geht zudem der WahlSwiper online - ein Format, das die politikwissenschaftlichen Institute der Technischen Universität Braunschweig und der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg zusammen mit dem Verein VoteSwiper entwickelt haben. Bei beiden Angeboten können die Nutzer landespolitische Themen bewerten. Die Tools zeigen dann an, wie groß die Übereinstimmungen mit den einzelnen Parteien sind.