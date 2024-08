Am Sonntag wird in Sachsen gewählt, der Wahlkampf geht zu Ende. Mit Blick auf die Wahlen demonstrieren vielerorts Menschen für Demokratie und Toleranz.

Wahlkampf in Sachsen geht in den Endspurt

Dresden - Der Wahlkampf in Sachsen geht einen Tag vor der Landtagswahl auf die Zielgerade. In Leipzig beendet die Linken-Spitzenkandidatin Susanne Schaper ihren Wahlkampf. In Görlitz, Zwickau und Dresden wollen Bündnisse mit Blick auf die Wahlen für Toleranz und Demokratie demonstrieren. Zu der Kundgebung in der Landeshauptstadt werden rund 8.000 Menschen erwartet.

Die SPD hatte mit Unterstützung von Bundeskanzler Olaf Scholz ihren Wahlkampf bereits am Freitag in Chemnitz abgeschlossen, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck war zur Unterstützung für die Grünen in Chemnitz und Dresden unterwegs. Ebenfalls zum Schlussspurt im sächsischen Wahlkampf hatte sich CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann und der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer angekündigt. Die AfD organisierte ihren Wahlkampfabschluss mit Parteichefin Alice Weidel in Görlitz.

In Sachsen sind am Sonntag etwa 3,3 Millionen an die Wahlurnen gerufen. Nach einer aktuellen Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL/ntv zwei Tage vor der Wahl liegt die CDU mit 33 Prozent der Zweitstimmen vorn. Die AfD kommt auf 31 Prozent, das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) auf 12 Prozent. Die SPD wäre mit 7 Prozent erneut im Landtag vertreten, die Grünen mit 6 Prozent ebenfalls.