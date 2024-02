Wahlleiter in Berlin: Fehler muss geheilt werden

Wählerinnen und Wähler warten im Stadtteil Prenzlauer Berg in einer langen Schlange vor einem Wahllokal.

Berlin - Für die teilweise Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin sind aus Sicht von Landeswahlleiter Stephan Bröchler wichtige Vorkehrungen für einen reibungslosen Ablauf getroffen worden. „Der Fehler muss geheilt werden und das können nur wir, die Bürgerinnen und Bürger“, sagte Bröchler am Sonntagmorgen bei der Wahlabgabe. „Ich bin gespannt, wie das heute in Berlin abläuft.“

Bei der Wahl 2021 habe es schwere Organisationsfehler in der Planung und Umsetzung gegeben. Diesmal sind aus Sicht Bröchlers genügend Wahlkabinen vorhanden, die Wahllokale seien noch mal ausgesucht und viel Energie in die Schulung der Wahlhelfenden gesteckt worden.

Die Wiederholung sei eine doppelte Herausforderung. „Wir hatten innerhalb von 55 Tagen die Wahl zu organisieren“, sagte Bröchler mit Blick auf die Anordnung des Bundesverfassungsgerichts, die Wahl in Teilen zu wiederholen. Zudem habe deutlich gemacht werden müssen, wer wahlberechtigt sei und wo man wählen könne. „Wir haben, wo immer es möglich war, Brücken gebaut, dass die Bürgerinnen und Bürger es einfach haben, wählen zu gehen.“