Ein gefälschtes Wahlplakat der CDU in Leipzig hängt an einem Masten.

Zwickau - Zahlreiche Wahlplakate verschiedenster Parteien sind am Wochenende im Landkreis Zwickau sowie im Vogtlandkreis beschädigt worden. Zudem seien im Freistaat gefälschte CDU-Wahlplakate mit falschen Slogans in Umlauf gebracht worden, teilte die Polizei am Montag mit. Demnach hinterließen Unbekannte an insgesamt 53 Plakaten einen Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich. Betroffen waren unter anderem Plakate der Parteien CDU, SPD, Grüne und Linke. In Zwickau wurden drei Plakate angezündet, auf ein anderes wurde ein Hakenkreuz gemalt. Die Kriminalpolizei ermittelt.