Ilmenau - Drei Männer haben am Samstag in Ilmenau Wahlplakate verschiedener Parteien heruntergerissen und dabei den Hitlergruß gezeigt. Aufmerksame Bürger haben die Beamten informiert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Trotz Fahndung konnten die drei Männer nicht gestellt werden, die Ermittlungen hierzu liefen jedoch noch. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.