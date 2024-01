Wilhelmsdorf - Ein Waldarbeiter ist bei einem Einsatz mit einer Holzerntemaschine bei Wilhelmsdorf schwer verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache sei sein Arm am Montagnachmittag bei Arbeiten an einem Hang in die Maschine geraten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 49-Jährige wurde den Angaben zufolge von einem Rettungshubschrauber mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.