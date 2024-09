Wernigerode - Der Waldbrand am Brocken im Harz breitet sich derzeit ungehindert aus. Das teilte ein Sprecher des Landkreises Harz nach einer Lagebesprechung am Abend mit. Viele Brandstellen hätten sich vereinigt und es sei eine größere Feuerfront entstanden. Rund 150 Feuerwehrleute seien inzwischen am Boden im Einsatz. Dazu waren drei Flugzeuge und ein Hubschrauber an den Löscharbeiten beteiligt. Sechs weitere Hubschrauber seien angefordert worden.

Am späten Nachmittag wurden rund 500 Menschen vom Brocken in Sicherheit gebracht. Es handele sich um Touristen, Wanderer und Sportler, sagte ein Sprecher des Landkreises Harz. Sie wurden mit Bussen von dem Harzgipfel geholt. Anschließend wurden die Brockenbesucher in Schierke betreut.

Derzeit ist die Waldbrandgefahr in weiten Teilen Sachsen-Anhalts sehr hoch. Zuletzt kam es zu Wald- und Feldbränden vor allem im Norden des Landes. Die meisten konnten schnell gelöscht werden.