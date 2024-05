Über die Vorbereitungen auf die neue Waldbrandsaison im Harz war in den vergangenen Wochen immer wieder berichtet worden. Nun war es so weit: Ein Brand brach bei Schierke am Königsberg aus.

Wernigerode - Am Königsberg im Harz hat es am Mai-Feiertag gebrannt. Der Waldbrand auf etwa 100 mal 100 Metern Fläche bei Schierke sei gelöscht worden, teilte die Stadt Wernigerode am späten Nachmittag mit. Die Feuerwehr habe den Einsatz beendet. Der Leiter des Nationalparks Harz, Roland Pietsch hatte gesagt, es habe sich um eine Stelle gehandelt, an der es schon im Jahr 2022 gebrannt habe.

Die Integrierte Leitstelle Harz hatte mitgeteilt, das Löschflugzeug des Landkreises Harz unterstützte die Löscharbeiten aus der Luft. Etwa 100 Einsatzkräfte seien vor Ort beteiligt. Oberbürgermeister Tobias Kascha (SPD) dankte den Einsatzkräften. „Dank der reibunglosen Zusammenarbeit aller Beteiligten konnte auf die Brandsituation sehr schnell reagiert werden“, teilte er mit.

Teils hohe Waldbrandgefahr

Aktuell gilt im Landkreis Harz die Waldbrandgefahrenstufe drei von fünf, wie aus einer Online-Übersicht des Landeszentrums Wald Sachsen-Anhalt hervorgeht. Das bedeutet eine mittlere Gefahr. Dieselbe Stufe gilt auch nahezu überall sonst im Bundesland. Die noch höhere Gefahrenstufe vier (hohe Gefahr) gilt im Jerichower Land. Die Stufe zwei (geringe Gefahr) ist für die Börde ausgerufen.

Im Nationalpark hatte es vor allem im Jahr 2022 mehrere Brände gegeben, die auch aufgrund des schwer zugänglichen Geländes aufwendig gelöscht werden mussten. Danach wurden der vorbeugende Brandschutz und die Bedingungen für die Löscharbeiten verbessert. Der Nationalpark, der Landkreis Harz, die Kommunen samt Feuerwehr und das Land waren beteiligt, aber auch die Schmalspurbahn, die mit Dampfloks durch den Nationalpark zum Brocken fährt.

Unter anderem wurden große Behälter und faltbare Kissen für Löschwasser aufgestellt. Der Landkreis Harz hat für die Waldbrandsaison ein Löschflugzeug gechartert, das die Feuerwehr am Boden unterstützen soll. Verschiedene technische Systeme zur schnellen Erkennung von Waldbränden werden erprobt.