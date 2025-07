Immer wieder rückt die Feuerwehr zu Bränden in Sachsen-Anhalt aus. Bisher gibt es keine Atempause für die Einsatzkräfte. Auch im Landkreis Anhalt-Bitterfeld brennt es nun.

Raguhn-Jeßnitz - Ein Brand eines Waldstücks beschäftigt die Feuerwehr im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. In einem Ortsteil der Stadt Raguhn-Jeßnitz ist am Donnerstagabend nach Angaben der Polizei-Leitstelle ein Waldstück in Brand geraten. Die Ursache ist unklar.

Etwa 100 Feuerwehrleute sind derzeit im Einsatz und bekämpfen einen rund sechs Hektar großen Brand in einem Kiefernwald im Ortsteil Marke. Der Brand sei den Angaben zufolge unter Kontrolle. Wie lange die Löscharbeiten noch andauern werden, ist bislang nicht bekannt.