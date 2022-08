Rettungskräfte der Feuerwehr bekämpfen einen größeren Waldbrand in Schierke.

Wernigerode - In der Nähe von Schierke im Nationalpark Harz ist am Donnerstag ein Waldbrand ausgebrochen. Die Rauchentwicklung sei weithin sichtbar, teilte die Freiwillige Feuerwehr Wernigerode auf Facebook mit. Aktuell seien auch zahlreiche andere Feuerwehren im Einsatz. Weitere Details zum Einsatz in der Nähe des Ortsteils von Wernigerode wurden zunächst nicht mitgeteilt.