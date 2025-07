Zerbst - Ein Waldbrand im Zerbster Ortsteil Jütrichau (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nach Angaben des stellvertretenden Kreisbrandmeisters Andreas Hafermalz sind rund 150 Einsatzkräfte sowie ein Hubschrauber der Bundespolizei vor Ort.

Der Brand führte zu starker Rauchentwicklung. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Die Bundesstraße 184 wurde vollständig gesperrt, ebenso die angrenzende Bahnstrecke zwischen Dessau und Magdeburg.

Während die Bahnstrecke nach Angaben der Einsatzleitung am Abend wieder freigegeben werden kann, bleibt die Bundesstraße voraussichtlich bis zum Ende der Löscharbeiten gesperrt. Die Lage gilt inzwischen als stabil. An mehreren Brandstellen dauern jedoch Nachlöscharbeiten voraussichtlich bis in die Nacht an.