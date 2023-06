Kyffhäuserland - Bei Löscharbeiten während eines Waldbrandes im Kyffhäuserland sind zwei Feuerwehrleute leicht verletzt worden. Das Feuer wütete am Mittwoch auf mehreren Hundert Quadratmetern im Bereich der für Wanderungen beliebten Köhlerwiese bei Rathsfeld, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Erst am späten Abend konnte der Brand gelöscht werden. Die beiden verletzten Einsatzkräfte wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Auch ein Polizeihubschrauber war wegen des Feuers im Einsatz gewesen. Die Brandursache ist laut Polizei zwar noch nicht bekannt. Dennoch appellierten die Beamten, in Anbetracht der sommerlichen Tage in den Wäldern mehr Achtsamkeit walten zu lassen.