Oranienbaum - Die Löscharbeiten zum Waldbrand in Oranienbaum (Landkreis Wittenberg) dauern an. Betroffen sei derzeit eine Fläche von 50 bis 55 Hektar, teilte der Kreisbrandmeister Peter von Geyso am Mittag mit. Wegen des auffrischenden Windes und der Hitze sei die Ausbreitung des Brandes bisher nicht vollständig gestoppt. Insgesamt sind rund 280 Einsatzkräfte vor Ort, auch zwei Löschhubschrauber unterstützen die Arbeiten. Bislang wurden am Samstag laut dem Landkreis fast 50.000 Liter Wasser von den Hubschraubern abgeworfen.

Feuer griff auch auf munitionsbelastete Flächen

Das Feuer sei auch auf munitionsbelastete Flächen gelaufen. Den Angaben zufolge konnte die Ausbreitung darauf jedoch verhindert werden. Nun hoffe Geyso, die Lage weiter halten zu können. In der Nacht auf Montag soll es dann regnen, was die Lage weiter entspannen würde. Demnach sei das Ziel, das Feuer von solchen Flächen und Ortsteilen wegzuhalten.

Am Mittag machte sich Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) ein Bild der Lage. Sie bezeichnete die Löscharbeiten als herausfordernd und bedankte sich bei allen Einsatzkräften. Wegen der Hitze und dem Wind müsse die Situation im Laufe des Tages weiter beobachtet werden, sagte sie einem dpa-Reporter vor Ort.

Der Brand war am Freitag in der Nähe der Bundesstraße 107 und eines Wohngebietes sowie unweit einer munitionsbelasteten Fläche ausgebrochen. Zu Beginn war auch die Wohnsiedlung bedroht. Die Einsatzkräfte konnten in kurzer Zeit ein weiteres Ausbreiten auf den Ortsteil verhindern. Auch das Schloss Oranienbaum befindet sich nicht weit entfernt von dem Brandgebiet.