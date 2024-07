Potsdam - Mitte der Woche steigt in Brandenburg die Waldbrandgefahr voraussichtlich wieder an. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) steigt die Waldbrandgefahr am Dienstag in voraussichtlich fast allen Landkreisen auf die Stufe drei des fünfstufigen Waldbrandgefahrenindexes. In den Landkreisen Berge, Potsdam und Wusterwitz wird sogar mit der Gefahrenstufe vier gerechnet.

Man rechne damit, dass heute oder morgen wieder etwas passieren könne, teilte der Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel mit. Man sei jedoch gut vorbereitet. „Alle Waldbrandschutzzentralen in Brandenburg sind besetzt.“ Nachdem es am Wochenende den „ein oder anderen Niederschlag“ gegeben habe, hoffe man nun darauf, dass die Böden noch feucht sind.

Zum Ende der Woche rechnet der DWD wieder mit einer geringeren Waldbrandgefahr. Da aber oftmals unsicher sei, ob vorhergesagte Gewitter wirklich die erhoffte Niederschlagsmenge bringen, sei man mit langfristigeren Vorhersagen jedoch eher vorsichtig, sagte Engel.

Brandenburg: das Bundesland mit der höchsten Waldbrandgefährdung

„Bisher sind wir diesen Sommer aber gut gefahren“, so der Waldbrandschutzbeauftragte. Seit Jahresbeginn gab es demnach in Brandenburg insgesamt 96 Waldbrände. In den Jahren 2023 und 2022 war die Anzahl der Waldbrände im gleichen Zeitraum mit 176 und 313 deutlich höher.

Brandenburg ist laut Landesbetrieb Forst mit wenig Regen, ausgedehnten Kiefernwäldern und leichten Sandböden das Bundesland mit der höchsten Waldbrandgefährdung. Das ganze Jahr über ist es nach Angaben des Umweltministeriums verboten, im Wald und im Abstand von weniger als 50 Metern vom Waldrand entfernt ein Feuer anzuzünden oder zu rauchen.