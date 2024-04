Potsdam - Die Gefahr von Waldbränden steigt in Brandenburg an diesem Wochenende wieder. Der Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel geht vor allem für den Sonntag von einer mittleren bis hohen Gefahr aus. Schwerpunkt seien die mittleren und südlichen Landesteile, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Dort rechnet Engel mit Gefahrenstufe vier von fünf, im Norden mit Waldbrandwarnstufe drei. Eine mittlere Gefahrenlage bleibe auch zu Beginn der neuen Woche. Die Niederschläge der vergangenen Monate schützen nicht vor neuer Gefahr, sagte Engel. „Die Wasserhaltekraft des märkischen Sandes ist sehr gering, steigende Temperaturen, eine hohe Verdunstung und schnelle Versickerung lassen die Böden schnell trocken werden“, beschrieb der Waldbrandschutzexperte. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es am Sonntag den meisten Sonnenschein in der Niederlausitz geben mit Werten bis nahe 30 Grad an der Grenze zu Sachsen. In der Prignitz erwärmt sich die Luft den Prognosen zufolge auf 24 Grad. Die Waldbrandsaison ist für Engel ähnlich „moderat“ gestartet wie im vergangenen Jahr. Ihm zufolge hat es bislang zehn Brände gegeben, darunter noch keine größeren. 2023 seien es in diesem Zeitraum drei Waldbrände gewesen, darunter Mitte März ein größerer über eine Fläche von fast 5000 Quadratmeter bei Pinnow im Kreis Spree-Neiße. Die Waldbrandsaison beginnt in Brandenburg offiziell im März. Der Landesbetrieb Forst überwacht den Wald mit 105 Sensoren. Die Daten werden in Waldbrandzentralen an den Standorten Eberswalde und Wünsdorf ausgewertet. Diese werden ab Gefahrenstufe drei besetzt. Brandenburg gilt als eine der trockensten Regionen in Deutschland.