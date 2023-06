Waldbrandgefahr in Teilen in Thüringens zurückgegangen

Erfurt - Vor allem in Ostthüringen hat sich die Lage mit Blick auf die Waldbrandgefahr entspannt. Eine entsprechende Lagekarte des Thüringenforst zeigte für weite Teile des östlichen Thüringens eine geringe, oder sehr geringe Waldbrandgefahr am Dienstagvormittag an. Für das restliche Thüringen galt überwiegend die Gefahrenstufe drei - diese bedeute allerdings noch keine Einschränkungen für Waldbesucher. Die Forstanstalt verstärkt dann aber ihre Informationsarbeit zur Waldbrandgefahr. In den vergangenen Tagen war in manchen Gebieten in Südthüringen auch vor einer hohen Waldbrandgefahr gewarnt worden.

Nach Vorhersagen des Deutschen Wetterdiensts könnte sich zumindest die Waldbrandgefahrensituation weiter entschärfen: Schon am Dienstag rechnen die Meteorologen gebietsweise mit etwas Regen in Thüringen. Am Mittwoch könne es örtliche Gewitter mit Starkregen geben.