Waldgebiete in Sachsen-Anhalt wachsen

Halle - Die Waldfläche ist in Sachsen-Anhalt in den vergangenen sechs Jahren gewachsen. Wie aus Daten des Statistischen Landesamtes hervorgeht, vergrößerte sich die Waldfläche um 0,3 Prozent auf rund 462.000 Hektar. Das entspricht fast einem Viertel der gesamten Landesfläche. Deutschlandweit sind rund 30 Prozent der Bodenfläche als Wald ausgezeichnet. Den größten Anteil von Wald an der Landesfläche hat Rheinland-Pfalz mit knapp 41 Prozent, den geringsten Anteil unter den Flächenländern hat Schleswig-Holstein mit rund zehn Prozent.