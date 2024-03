Wales plant bei Qualifikation EM-Quartier in Bremen

Bremen - Im Falle der erfolgreichen Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft wird sich Wales einem Medienbericht zufolge in Bremen für die Spiele vorbereiten. Das berichtete die „Bild“ am Mittwochabend und berief sich auf eigene Informationen.

Allerdings muss Wales zuvor im Halbfinale der Play-offs am Donnerstag (20.45 Uhr) gegen Finnland bestehen, um ins Finale zu kommen. Dort würde das Team um Brennan Johnson von den Tottenham Hotspur entweder auf Polen oder Estland treffen.

Damit wäre Wales die dritte Nation in Bremen und Niedersachsen, die dort ihr Domizil abhält. Die Niederlande weilen in Wolfsburg, die Türkei in Barsinghausen bei Hannover.