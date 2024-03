Gleich zwei wichtige Justizposten sind in Thüringen jüngst neu besetzt worden - in Mühlhausen und Meiningen.

Erfurt/Mühlhausen/Meiningen - Ulf Dieter Walther ist zum neuen Leitenden Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Mühlhausen ernannt worden. Sein Vorgänger Harko Krieg war Ende Februar in den Ruhestand gegangen, hieß es am Freitag aus dem Justizministerium. Walther, Jahrgang 1959, stammt aus Bremen. 2008 wurde er in Mühlhausen Oberstaatsanwalt. Außerdem ernannte Justizministerin Doreen Denstädt (Gründe) am Donnerstag auch Joachim Raithel, Jahrgang 1962, zum Vize-Präsidenten des Landgerichts Meiningen. Der gebürtige Würzburger wurde 2000 Richter am Landgericht Meiningen, 2008 wurde er zum Vorsitzenden Richter ernannt.