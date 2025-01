Hoyerswerda - Der Zoo Hoyerswerda hat im vergangenen Jahr mehrere Zuchterfolge verbucht. Erstmals habe man die stark bedrohten Pátzcuaro-Querzahnmolche nachzüchten können, teilte der Zoo mit. Einige der Jungtiere seien über das europäische Zuchtprogramm an Zoos in Hannover und Riga abgegeben worden, zwei Molche würden in Hoyerswerda bleiben.

Auch die Wandelnden Blätter - eine Insektenart - vermehrten sich gut, hieß es. Nachwuchs gab es unter anderem zudem bei den Servalen, Erdmännchen, Kängurus, Kaiserschnurrbarttamarinen und Felsenhörnchen. Die Baumstachler und die Südlichen Kugelgürteltiere zogen je ein Jungtier groß.

In der vergangenen Woche hatten die Mitarbeiter des Zoos in Hoyerswerda die Tiere gezählt und vermessen sowie auf ihre Gesundheit überprüft. Aktuell leben hier 1.127 Individuen in 116 Arten. Bezogen auf das Vorjahr nahmen die Arten und Tiere leicht ab. In diesem Jahr sind mehrere Bauvorhaben geplant. So soll ein neuer Wirtschaftshof und eine neue Anlage für Tiere aus Asien entstehen.