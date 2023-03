Magdeburg - Künstlerische Einblicke und utopistische Ausblicke: Zum Start in das Sommersemester präsentiert die Magdeburger Otto-von-Guericke-Universität eine Wanderausstellung mit Karikaturen. Nach der Eröffnung von „Die Welt neu denken - Karikatur trifft Zukunft!“ am Freitag ist die Schau bis 30. April in der Universitätsbibliothek zu sehen.

Gezeigt werden 66 Karikaturen, die aus ihrem Entstehungsjahr heraus einen Blick in die Zukunft wagen. Mit satirischer Leichtigkeit und viel Ironie und Kreativität geht es nach Angaben der Universität unter anderem um Mensch und Maschine, Gentechnik, Künstliche Intelligenz und die Besiedlung des Weltraums.

Präsentiert würden die Arbeiten von 25 Künstlerinnen und Künstlern, etwa Horst Haitzinger, Walter Hamel und Barbara Henninger. Das älteste Exponat stamme aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, hieß es. Der französische Lithograf Grandville (1803-1847) habe damals seine Utopie eines interstellaren Spaziergangs dargestellt.

Die Ausstellungen der Helmut Schmidt Medien GmbH wurden seit 1985 in bisher mehr als 200 Städten in verschiedenen Ländern gezeigt. Auch diese Ausstellung mit Arbeiten zum Thema Zukunft gehöre dazu. Die Universität zeige die Schau nach eigenen Angaben in ihrem 30. Jahr des Bestehens, um eine „ganz andere Facette der Auseinandersetzung mit Zukunftsthemen“ zu präsentieren.