Lauenbrück - Ein erschossener Wolf ist im niedersächsischen Lauenbrück gefunden worden. Ein Wanderer habe das tote Tier in einem Graben in der Nähe einer Straße entdeckt, teilte die Polizei am Montag mit. Den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach habe ein Unbekannter den Wolf getötet und dann in den Graben gelegt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.