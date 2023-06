Wernigerode - Im Nationalpark Harz wird der Wanderweg an der Eckerquerung aufwendig instand gesetzt. Die nassen Bereiche sind mit Bohlenstegen überbrückt, die nun ersetzt werden müssen, wie ein Sprecher am Donnerstag in Wernigerode mitteilte. Der beliebte Weg südlich der Eckertalsperre sei deshalb schon seit einiger Zeit gesperrt. Die Arbeiten würden noch einige Wochen in Anspruch nehmen. Der Wanderweg führt entlang der Ecker auf niedersächsischer Seite durch eine abwechslungsreiche Landschaft aus Felsformationen, Mooren und Feuchtbiotopen.