Valenciennes - Die deutsche U21-Nationalmannschaft bestreitet das letzte Länderspiel des Jahres in Frankreich ohne Paul Wanner. Der angeschlagene Offensivspieler reiste von der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes angeschlagen ab und wird sich bei seinem Bundesliga-Club 1. FC Heidenheim weiter behandeln lassen. „Es hat keinen Sinn gemacht“, sagte U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo beim TV-Sender ProSieben Maxx. „Da gehen wir kein Risiko ein.“

Der vom FC Bayern München an Heidenheim ausgeliehene Wanner, der auf eine A-Länderspiel-Teilnahme verzichtet hatte, hatte beim 3:0 gegen Dänemark einen Schlag im Rückenbereich abbekommen. Im Abschlusstraining probierte es der 18-Jährige, doch laut Di Salvo war ein Einsatz am Dienstag in Valenciennes gegen Frankreich keine Option. Für Heidenheim geht es am Samstag in der Liga bei Meister Bayer Leverkusen weiter.