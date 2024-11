Berlin - Angesichts der sinkenden Temperaturen ruft die Berliner Stadtmission zum Spenden warmer Jacken und Mäntel auf. „Viele Menschen in Berlin haben keine eigene Wohnung, manche haben nicht mal eine warme Jacke, in die sie sich bei Wind und Wetter kuscheln können“, teilte die Stadtmission mit. In der kommenden Woche werden daher ungenutzte, saubere und intakte Wintermäntel als Spenden gesammelt.

Von Dienstag bis Donnerstag (5.-7. November) jeweils zwischen 7.00 und 9.00 Uhr können Winterjacken an der Sammelstelle am Washingtonplatz am Hauptbahnhof an Ständen mit blau-roten Flaggen abgegeben werden. Die „WrapUp“ genannte Initiative findet zum zweiten Mal in Berlin statt. Dahinter stecken verschiedene Organisationen wie die Berliner Stadtmission und Moabit hilft.