Ein paar Wolken, viel Sonne und hohe Temperaturen. Das bringt das Wetter in Berlin und Brandenburg die nächsten Tage mit. Erst am Ende der Woche ändert sich das.

Berlin/Potsdam - Das sommerliche Wetter knüpft an die letzten Tage an und wartet mit viel Sonne und hohen Temperaturen in Berlin und Brandenburg auf. Für den heutigen Tag hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis zu 28 Grad angekündigt.

Zudem zeigen sich nur ein paar Wolken, die meiste Zeit bleibt es klar. Niederschläge werden keine erwartet. In der Nacht gehen die Temperaturen naturgemäß etwas zurück. Am Mittwoch wird es bei Höchsttemperaturen von 29 bis 31 Grad in einigen Regionen noch etwas wärmer. Bis auf ein paar Quellwolken gehen die Meteorologen von einem sonnigen Tag aus.

In der Nacht kühlen die Temperaturen auf 20 bis 17 Grad ab. Regional ist es bewölkt, ansonsten klar. Am Donnerstag erwartet der DWD bei bis zu 34 Grad und Sonne dann den sommerlichen Höhepunkt der Woche. In der Nacht zum Freitag beginnt dann der Wetterumschwung: In manchen Regionen kommt es zu ersten Schauern und Gewittern. Ähnlich wird es am Freitag. Auch die Höchsttemperaturen von 24 bis 27 Grad erreichen nicht mehr die Werte der Vortage.