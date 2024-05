Warmer Mai in Sachsen-Anhalt: 15,8 Grad im Durchschnitt

Magdeburg - Mit einem Temperaturmittel von 15,8 Grad war der Mai in Sachsen-Anhalt sehr warm. Die Sonne schien insgesamt 220 Stunden lang, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Damit liegt das Bundesland knapp über dem deutschlandweiten Mittel von 215 Sonnenstunden. Der vieljährige Mittelwert in Sachsen-Anhalt liegt bei 206 Sonnenstunden.

In der ersten Hälfte war der Mai von Trockenheit geprägt. Danach regnete es viel - und die Monatsbilanz zeigt eine überdurchschnittliche Regenmenge von 66 Litern pro Quadratmeter. Der langjährige Referenzwert in Sachsen-Anhalt liegt bei 55 Litern pro Quadratmeter. Für ganz Deutschland lag der Durchschnitt in diesem Mai bei 125 Litern pro Quadratmeter. Es war damit der drittnasseste Mai seit Aufzeichnungsbeginn.