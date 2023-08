Warmes und wechselhaftes Wetter am Wochenende

Magdeburg - Das Wochenende wird heiß in Sachsen-Anhalt. Dabei treten lokale Schauer und einzelne Gewitter auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Der Freitag startet demnach bewölkt, am Nachmittag lockert die Wolkendecke dann auf. Vereinzelte Schauer und Gewitter seien nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen liegen zwischen 27 und 31 Grad, im Harz zwischen 22 bis 27 Grad. Nachts wird es klar und trocken - bei Tiefstwerten zwischen 16 und 19 Grad.

Am Samstag zeigt sich anfangs die Sonne, im Tagesverlauf wird es wolkig. Es können laut DWD Regen und Gewitter auftreten. Es werden Temperaturen zwischen 30 und 34 Grad erwartet. In der Nacht zum Sonntag wird es stark bewölkt, lokal treten Schauer und Gewitter auf. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 16 und 20 Grad.

Am Sonntag wird ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet, meist bleibt es dabei trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 28 und 30 Grad, im Harz zwischen 23 und 28 Grad. In der Nacht sind nur ein paar Wolken am Himmel zu sehen - es kühlt auf Werte zwischen 13 und 17 Grad ab.