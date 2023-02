Potsdam - Bei der Festnahme eines 34 Jahre alten mutmaßlichen Tankstellenräubers hat ein Polizist einen Warnschuss in Potsdam abgefeuert. Mit Hilfe eines engagierten Kunden einer Tankstelle konnte die Polizei am Sonntagabend einen 34-Jährigen fassen, der kurz zuvor eine Tankstellenangestellte mit einem Messer bedroht und Geld erbeutet haben soll, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Nachdem der Mann mit dem erbeuteten Bargeld die Tankstelle zu Fuß verlassen hatte, habe ein 31-Jähriger die Polizei alarmiert und den mutmaßlichen Täter verfolgt. Die Beamten fanden den Mann wenig später in einem Wohngebiet. Die Polizei gibt an, dass sich der Mann bedrohlich verhalten und ein Beamter deshalb einen Warnschuss abgefeuert habe. Dadurch sei aber niemand verletzt oder gefährdet worden.

Nach ersten Erkenntnissen habe der 34-Jährige während der Tat unter Einfluss von Drogen und Alkohol gestanden, hieß es. Aus dem Gewahrsam der Polizei wurde er in eine Fachklinik übergeben. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Das weitere Vorgehen werde mit der Staatsanwaltschaft abgestimmt.