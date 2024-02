Am Mittwoch wird am BER erneut gestreikt - mit Auswirkungen für Lufthansa-Kunden.

Warnstreik: Alle Lufthansa-Flüge fallen am Mittwoch aus

Berlin - Der Warnstreik der Gewerkschaft Verdi bei der Lufthansa führt am Mittwoch am Flughafen Berlin-Brandenburg zu Dutzenden Flugausfällen. Sämtliche 46 Lufthansa-Flüge wurden gestrichen, wie am Dienstag auf der Webseite des Flughafens zu sehen war. Ursprünglich geplant waren je 23 Starts und Landungen. Die Flüge der Lufthansa-Tochter Eurowings sollen der Webseite zufolge aber alle durchgeführt werden. Das gilt auch für die Flüge der Lufthansa-Töchter Austrian Airlines und Swiss.

Die Lufthansa steuert vom Hauptstadtflughafen nur Frankfurt und München an. Eurowings dagegen verbindet Berlin und Brandenburg mit zahlreichen Urlaubszielen. Für Mittwoch waren am BER insgesamt rund 350 Flugbewegungen geplant.

Die Gewerkschaft Verdi hat für Mittwoch ab 4.00 Uhr das Bodenpersonal verschiedener Lufthansa-Gesellschaften zu einem Warnstreik bis Donnerstagmorgen aufgerufen. Bestreikt werden sollen die Lufthansa-Standorte Frankfurt, München, Hamburg, Berlin und Düsseldorf. Die Lufthansa-Kerngesellschaft rechnet damit, dass 80 bis 90 Prozent ihrer für Mittwoch geplanten Flüge ausfallen. Das Unternehmen sprach von mehr als 100.000 betroffenen Passagieren, die ihre Pläne ändern müssen.