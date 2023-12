Warnstreik an Justizvollzugsanstalt in Bremen angekündigt

Bremen - Beschäftigte der Justizvollzugsanstalt Bremen sollen sich einer Ankündigung nach am Montag an einem Warnstreik beteiligen. Die Tarifverhandlungen für die Beschäftigen im öffentlichen Dienst der Länder sind der Anlass. Zu der Aktion am Mittag vor dem Gefängnis in Bremen-Gröpelingen hat die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Sie erwartet rund 70 Teilnehmer.

Laut der Gewerkschaft mangelt es dem Justizvollzug an Bewerbern. Mitarbeiter resignierten, würden langzeitkrank und viele versuchten, die Stellen zu wechseln, heißt es in einem Brief an die Politik.

Verdi und weitere Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro im Monat mehr. Nachwuchskräfte sollen 200 Euro mehr erhalten. Die Tariflaufzeit soll zwölf Monate betragen. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder lehnt die Forderungen ab.