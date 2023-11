Chemnitz/Leipzig - Wegen des Warnstreiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) rechnet die Mitteldeutsche Regiobahn mit Beeinträchtigungen für den gesamten Betrieb. Das Unternehmen arbeite derzeit mit Hochdruck daran, einen Busnotverkehr auf den ausgewählten Linien einzurichten, teilte die MRB am Mittwoch mit. Konkret geht es um die Verbindungen RE3 Dresden - Chemnitz - Hof, RE6 Leipzig - Chemnitz, RB30 Dresden - Chemnitz - Zwickau, RB45 Chemnitz - Elsterwerda und RB110 Leipzig - Döbeln. Fahrgäste seien gebeten, sich vor Fahrantritt über die aktuelle Lage und alternative Reisemöglichkeiten zu informieren.

Die GDL hat für Mittwochabend, 22.00 Uhr, bis Donnerstagabend, 18.00 Uhr, zu einem 20-stündigen Warnstreik aufgerufen. Damit verschärft Gewerkschaftschef Claus Weselsky schon nach der ersten Verhandlungsrunde die Gangart in dem Tarifkonflikt. Das Angebot an Fahrten werde stark reduziert, teilte der Konzern am Dienstagabend mit. Die MRB wies vorab darauf hin, dass es bereits am Mittwoch vor Beginn des Streiks und am Donnerstag nach dessen Ende zu Einschränkungen kommen könne.