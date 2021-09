Warnstreik bei Asklepios-Kliniken in Brandenburg

Potsdam - Mit der Frühschicht wollen am heutigen Dienstag (6 Uhr) Beschäftigte in drei Brandenburger Asklepios-Kliniken ihre Arbeit niederlegen und in einen Warnstreik treten. Damit soll nach Angaben der Gewerkschaft Verdi Druck in den Tarifverhandlungen ausgeübt werden. Der Warnstreik in den Kliniken in Brandenburg/Havel, Lübben und Teupitz soll vier Tage andauern. Die Gewerkschaft kritisiert, dass die 1450 Mitarbeiter in Brandenburg für die gleiche Arbeit teilweise bis zu 10.600 Euro weniger pro Jahr verdienten als ihre Kollegen in den Hamburger Kliniken des Konzerns. Der Klinikkonzern äußerte sich zunächst nicht.

Das Arbeitsgericht Brandenburg verhandelt am Mittwoch einen Antrag von Asklepios auf Unterlassung der Arbeitskampfmaßnahmen im Maßregelvollzug (Klinik für Forensische Psychiatrie) (Aktenzeichen 3 BVGa 4/21). Hintergrund ist die Sicherung von Notdiensten während der Warnstreiks. Für 22 Stationen von insgesamt 52 Stationen hatte die Gewerkschaft nach eigenen Angaben keinen angeboten.