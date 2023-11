Leipzig - Wegen des Warnstreiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) müssen sich Bahnkunden in Sachsen auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Mit einem Notfahrplan sollen die Züge in Nord-Süd-Richtung über Erfurt, Leipzig und Halle (Saale) möglichst im Zwei-Stunden-Takt fahren, wie eine Bahn-Sprecherin in Leipzig sagte. Dresden werde nach Leipzig und Berlin ohne Fernanbindung bleiben.

Im Nahverkehr seien nur einzelne Züge unterwegs, sagte die Sprecherin. Es sei noch unklar, welche Verbindungen in welchem Umfang vom Warnstreik betroffen seien. Die Bahn werde versuchen, einen Notverkehr zu organisieren. Die Reisenden sollten sich aber besser nach alternativen Fahrmöglichkeiten umsehen.

Auch die Mitteldeutsche Regiobahn rechnet mit Einschränkungen im gesamten Betrieb. Das Unternehmen arbeite derzeit mit Hochdruck daran, einen Busnotverkehr auf den ausgewählten Linien einzurichten, teilte die MRB mit. Konkret geht es um die Verbindungen RE3 Dresden - Chemnitz - Hof, RE6 Leipzig - Chemnitz, RB30 Dresden - Chemnitz - Zwickau, RB45 Chemnitz - Elsterwerda und RB110 Leipzig - Döbeln. Fahrgäste seien gebeten, sich vor Fahrantritt über die aktuelle Lage und alternative Reisemöglichkeiten zu informieren.

Voraussichtlich nicht direkt vom Streik betroffen sind dagegen die Vogtlandbahn und der Trilex. Es könne jedoch zu Beeinträchtigungen kommen, wenn Infrastrukturbetreiber und -anbieter bestreikt würden, teilte die Länderbahn mit. Fahrgästen wird daher empfohlen, sich vor ihren Fahrten über den Fahrbahn zu informieren.

Ähnlich ist auch die Prognose des Bahnunternehmens Odeg. Da die Ostdeutsche Eisenbahn das Schienennetz der Deutschen Bahn nutze, seien Einschränkungen möglich, teilte die Odeg am Mittwoch in Berlin mit. Eine Beteiligung am Tarifstreit durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Odeg sei jedoch ausgeschlossen.

Die GDL hat für Mittwochabend, 22.00 Uhr, bis Donnerstagabend, 18.00 Uhr, zu einem 20-stündigen Warnstreik aufgerufen. Damit verschärft Gewerkschaftschef Claus Weselsky schon nach der ersten Verhandlungsrunde die Gangart in dem Tarifkonflikt. Das Angebot an Fahrten werde stark reduziert, teilte der Konzern am Dienstagabend mit. Die MRB wies vorab darauf hin, dass es bereits am Mittwoch vor Beginn des Streiks und am Donnerstag nach dessen Ende zu Einschränkungen kommen könne.