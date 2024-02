Dresden - Im Regionalverkehr in Sachsen sind am Donnerstag und Freitag Einschränkungen zu erwarten. Die Gewerkschaft Verdi hat zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen. In den Landkreisen Vogtlandkreis, Zwickau, Erzgebirgskreis, Mittelsachsen, Meißen, Sächsische Schweiz/Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz sowie in den Stadtverkehren von Plauen, Chemnitz und Dresden sind demnach mehrere Betriebe des Arbeitgeberverbandes Nahverkehr (AVN) betroffen.

Die vierte Verhandlungsrunde ist für den 20. März angesetzt. Die Gewerkschaft Verdi fordert unter anderem eine Erhöhung der Vergütung um 22 Prozent, mindestens aber 750 Euro pro Monat sowie eine Erhöhung der Vergütung für Auszubildende und Praktikanten um 200 Euro pro Monat - beides rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres. Laut der Gewerkschaft boten die Arbeitgeber in der letzten Runde eine Erhöhung in drei Schritten um insgesamt 12 Prozent und eine Inflationsausgleichsprämie an.

Am Freitag soll es zudem einen bundesweiten Warnstreik zusammen mit der Klimagruppe „Fridays for Future“ geben, von dem auch Städte wie Leipzig betroffen wären.